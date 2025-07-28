В Польше открыли производство против полицейского из-за угроз украинскому таксисту

39-летнего сотрудника Центрального следственного управления полиции Польши привлекут к ответственности за угрозы в адрес украинского таксиста.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Инцидент произошел в ночь на субботу в городе Радом, что в центральной Польше. В полиции рассказали, что пассажир такси, который был в нетрезвом состоянии, угрожал водителю украинского происхождения.

Пассажиром оказался 39-летний сотрудник Центрального следственного управления полиции Польши.

"Из установленных фактов следует, что оскорбления и угрозы в адрес украинца были на национальной почве", – утверждают в полиции Радома.

Полицейского задержали и продержали в следственном изоляторе, после чего ему были предъявлены обвинения в угрозах, наказуемых законом, и запретили приближаться к потерпевшему.

За угрозы мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет, но в прокуратуре Радома, которая ведет дело, не исключают расширение обвинений до угроз на национальной почве, за которые предусмотрено более суровое наказание.

Между тем Центральное следственное управление полиции начало внутреннюю проверку из-за инцидента.

Ранее сообщалось, что в городе Ратибор на юго-западе Польши задержали 61-летнего мужчину, который оскорбил двух женщин из-за их украинского происхождения.

Читайте также подробнее о том, как в Польше меняется отношение к украинцам.