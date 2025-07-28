Мерц вимагає від Ізраїлю зарадити гуманітарній ситуації в Газі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у понеділок закликав Ізраїль негайно зарадити "катастрофічній" гуманітарній кризі в секторі Гази, де ізраїльські військові ведуть бойові дії проти угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Мерц заявив, що Ізраїль і ХАМАС повинні домовлятись про всеосяжне припинення вогню, і попередив, що за відсутності покращення ситуації в Газі Німеччина розгляне подальші кроки.

"Ізраїль повинен негайно, всебічно і стійко поліпшити катастрофічну гуманітарну ситуацію в Газі", – наголосив глава німецького уряду.

На запитання, чи йдеться про потенційне припинення поставок Ізраїлю зброї або припинення співпраці з Європейським Союзом, Мерц відповів, що конкретних рішень з цього питання не ухвалено.

Критика Ізраїлю є чутливим питанням у Німеччині, де послідовно провадили політику, згідно з якою безпека єврейської держави є наріжним каменем національних інтересів Берліна.

Однак під тиском громадськості Мерц зайняв більш жорстку позицію, назвавши гуманітарну кризу в Газі неприйнятною.

Представник уряду Німеччини раніше заявив, що країна в найближчому майбутньому не планує визнавати Палестину державою, але називає своїм пріоритетом досягнення "давно очікуваного прогресу" у напрямку близькосхідного врегулювання через створення двох держав.