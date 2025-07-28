Мерц требует от Израиля помочь гуманитарной ситуации в Газе

Канцлер Германии Фридрих Мерц в понедельник призвал Израиль немедленно решить "катастрофический" гуманитарный кризис в секторе Газа, где израильские военные ведут боевые действия против группировки ХАМАС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Мерц заявил, что Израиль и ХАМАС должны договориться о всеобъемлющем прекращении огня, и предупредил, что при отсутствии улучшения ситуации в Газе Германия рассмотрит дальнейшие шаги.

"Израиль должен немедленно, всесторонне и устойчиво улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе", – подчеркнул глава немецкого правительства.

На вопрос, идет ли речь о потенциальном прекращении поставок Израилю оружия или прекращении сотрудничества с Европейским Союзом, Мерц ответил, что конкретных решений по этому вопросу не принято.

Критика Израиля является чувствительным вопросом в Германии, где последовательно проводилась политика, согласно которой безопасность еврейского государства является краеугольным камнем национальных интересов Берлина.

Однако под давлением общественности Мерц занял более жесткую позицию, назвав гуманитарный кризис в Газе неприемлемым.

Представитель правительства Германии ранее заявил, что страна в ближайшем будущем не планирует признавать Палестину государством, но называет своим приоритетом достижение "давно ожидаемого прогресса" в направлении ближневосточного урегулирования через создание двух государств.