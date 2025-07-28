Німеччина організує повітряний міст для доставки гумдопомоги в Газу

Німеччина планує організувати повітряний міст для доставки гуманітарної допомоги в сектор Газа за підтримки Йорданії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц, якого цитує dpa.

Коментар очільника уряду Німеччини з’явився після того, як Ізраїль пообіцяв відкрити безпечні маршрути для доставки допомоги Газі на тлі міжнародної стурбованості голодом на цій території.

Міністр оборони Борис Пісторіус буде тісно координувати цю операцію з Францією і Великою Британією, які також готові провести подібну доставку продовольства і медикаментів, сказав він.

"Ми розуміємо, що це лише невелика допомога для населення Гази. Але принаймні це внесок, який ми раді зробити", – додав він.

Протягом останнього тижня посилилася стурбованість щодо голоду на охоплених війною палестинських територіях після понад 21 місяця війни.

Мерц, один з найпалкіших прихильників Ізраїлю в його боротьбі з палестинською воєнізованою угрупованням ХАМАС, закликав Ізраїль "негайно поліпшити катастрофічну гуманітарну ситуацію в Газі всеосяжним і стійким чином".

Критика Ізраїлю є чутливим питанням у Німеччині, де послідовно провадили політику, згідно з якою безпека єврейської держави є наріжним каменем національних інтересів Берліна.

Однак під тиском громадськості Мерц зайняв більш жорстку позицію, назвавши гуманітарну кризу в Газі неприйнятною.

Представник уряду Німеччини раніше заявив, що країна в найближчому майбутньому не планує визнавати Палестину державою, але називає своїм пріоритетом досягнення "давно очікуваного прогресу" у напрямку