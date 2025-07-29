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Британія засудила удари РФ минулої ночі, що вбили 20 людей

Новини — Вівторок, 29 липня 2025, 12:11 — Марія Ємець

Британія засудила російські удари на Запоріжжі та у Кам’янському біля Дніпра протягом минулої ночі, внаслідок яких загинули 20 цивільних. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувало посольство Сполученого Королівства. 

У британському посольстві констатували, що Росія вчергове спрямувала удари по цивільних об’єктах – згадавши удар по виправній колонії на Запоріжжі та у Кам’янському, де постраждала лікарня. 

"У Кремлі не мають серйозних намірів щодо перемир’я. Британія продовжить посилювати тиск на Росію", – зазначили у заяві. 

За останніми даними, внаслідок удару по виправній колонії у Запорізькій області пізно ввечері 28 липня загинули 17 людей і 42 постраждали. 

У Кам’янському загинули троє людей, серед них 23-річна вагітна. 

Нагадаємо, 28 липня президент США Дональд Трамп озвучив новий дедлайн для кремлівського правителя Владіміра Путіна для врегулювання розв’язаної ним війни проти України, назвавши термін 10-12 днів. 

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Велика Британія Війна з РФ
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