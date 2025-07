Британія засудила удари РФ минулої ночі, що вбили 20 людей

Британія засудила російські удари на Запоріжжі та у Кам’янському біля Дніпра протягом минулої ночі, внаслідок яких загинули 20 цивільних.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувало посольство Сполученого Королівства.

У британському посольстві констатували, що Росія вчергове спрямувала удари по цивільних об’єктах – згадавши удар по виправній колонії на Запоріжжі та у Кам’янському, де постраждала лікарня.

"У Кремлі не мають серйозних намірів щодо перемир’я. Британія продовжить посилювати тиск на Росію", – зазначили у заяві.

Russia is terrorising Ukrainian civilians.



Last night glide bombs hit a detention facility killing at least 16 and injuring 35.



A maternity hospital was damaged, and 2 people died.



The Kremlin is not serious about peace. The UK will continue to ramp up the pressure on Russia. pic.twitter.com/D8uN60TZ8x