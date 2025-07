Великобритания осудила удары РФ прошлой ночью, в результате которых погибли 20 человек

Великобритания осудила российские удары по Запорожью и Каменскому возле Днепра в течение прошлой ночи, в результате которых погибли 20 мирных жителей.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовало посольство Соединенного Королевства.

В британском посольстве констатировали, что Россия в очередной раз нанесла удары по гражданским объектам, упомянув удар по исправительной колонии в Запорожской области и в Каменском, где пострадала больница.

Russia is terrorising Ukrainian civilians.



Last night glide bombs hit a detention facility killing at least 16 and injuring 35.



A maternity hospital was damaged, and 2 people died.



The Kremlin is not serious about peace. The UK will continue to ramp up the pressure on Russia. pic.twitter.com/D8uN60TZ8x