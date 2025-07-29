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Великобритания осудила удары РФ прошлой ночью, в результате которых погибли 20 человек

Новости — Вторник, 29 июля 2025, 12:11 — Мария Емец

Великобритания осудила российские удары по Запорожью и Каменскому возле Днепра в течение прошлой ночи, в результате которых погибли 20 мирных жителей.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовало посольство Соединенного Королевства.

В британском посольстве констатировали, что Россия в очередной раз нанесла удары по гражданским объектам, упомянув удар по исправительной колонии в Запорожской области и в Каменском, где пострадала больница.

"В Кремле нет серьезных намерений о перемирии. Великобритания продолжит усиливать давление на Россию", – отмечается в заявлении.

По последним данным, в результате удара по исправительной колонии в Запорожской области поздно вечером 28 июля погибли 17 человек и 42 пострадали.

В Каменском погибли три человека, среди них 23-летняя беременная женщина.

Напомним, 28 июля президент США Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для кремлевского правителя Владимира Путина для урегулирования развязанной им войны против Украины, назвав срок 10-12 дней.

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Великобритания Война с РФ
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