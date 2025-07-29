Туск обіцяє "безжальні" дії проти тих, хто дестабілізує Польщу на замовлення РФ

Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що влада буде діяти безжально проти тих, хто планує дестабілізувати ситуацію в країні, зокрема на польських кордонах.

Про це Туск сказав у вівторок перед засіданням уряду, його цитує RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника уряду Польщі, наразі затримали 32 особи, підозрюваних у співпраці з російськими службами. Серед них росіяни, білоруси та українці, а також колумбієць і поляк.

Російські служби рекомендували цим особам вчиняти диверсії, а також побиття. Глава уряду повідомив, що одна особа була засуджена, інші затримані і чекають на суди.

Коментуючи обвинувачення на адресу 27-річного колумбійця, який може стояти за двома підпалами в Польщі, прем'єр-міністр підкреслив, що робота прокуратури та польських служб ще раз підтвердила, що ці диверсійні дії також були здійснені за прямим наказом російських служб.

"Я звернувся до відповідних міністрів…щоб вони вжили ще більш інтенсивних та енергійних заходів як для запобігання ризикам, так і для затримання всіх тих, хто за російські гроші атакує польську державу", – зазначив Туск.

Він також додав, що щодо осіб, які планують дестабілізувати ситуацію, зокрема на польських кордонах, "польська держава діятиме безжально".

Раніше цього року польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України, яких підозрюють у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року.

У липні чеська розвідка заявила, що Росія наймає мігрантів з-за меж Європейського Союзу для скоєння злочинів, поширення страху та підриву довіри до урядів країн.