Туск обещает "безжалостные" действия против тех, кто дестабилизирует Польшу по заказу РФ

Польский премьер Дональд Туск заявил, что власть будет действовать безжалостно против тех, кто планирует дестабилизировать ситуацию в стране, в частности на польских границах.

Об этом Туск сказал во вторник перед заседанием правительства, его цитирует RMF FM, сообщает "Европейская правда".

По словам главы правительства Польши, в настоящее время задержаны 32 человека, подозреваемые в сотрудничестве с российскими службами. Среди них россияне, белорусы и украинцы, а также колумбиец и поляк.

Российские службы рекомендовали этим лицам совершать диверсии, а также избиения. Глава правительства сообщил, что один человек был осужден, остальные задержаны и ожидают суда.

Комментируя обвинения в адрес 27-летнего колумбийца, который может стоять за двумя поджогами в Польше, премьер-министр подчеркнул, что работа прокуратуры и польских служб еще раз подтвердила, что эти диверсионные действия также были осуществлены по прямому приказу российских служб.

"Я обратился к соответствующим министрам... чтобы они приняли еще более интенсивные и энергичные меры как для предотвращения рисков, так и для задержания всех тех, кто за российские деньги атакует польское государство", – отметил Туск.

Он также добавил, что в отношении лиц, которые планируют дестабилизировать ситуацию, в частности на польских границах, "польское государство будет действовать безжалостно".

Ранее в этом году польская прокуратура выдвинула обвинения двум гражданам Украины, которых подозревают в причастности к поджогу торгового центра в Варшаве 12 мая 2024 года.

В июле чешская разведка заявила, что Россия нанимает мигрантов из-за пределов Европейского Союза для совершения преступлений, распространения страха и подрыва доверия к правительствам стран.