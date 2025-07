Зеленський нагородив 11-річного данця, який збирає гроші для українських дітей

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Данії відзначив нагородою 11-річного волонтера Єнса Фога Томсена.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський написав на Х.

Томсен отримав від Зеленського відзнаку "Майбутнє України", ставши першим іноземцем, якому її вручили.

"З минулого року він власноруч виготовляє великодні прикраси та завдяки їх продажу зібрав понад 34 тис. данських крон і придбав шкільні рюкзаки та приладдя для українських дітей, які постраждали від війни", – розповів глава держави.

In Denmark, I presented a special award – the “Future of Ukraine” distinction – to 11-year-old volunteer Jens Fogh Thomsen. Since last year, he has been handcrafting Easter decorations and, through their sale, has raised over 34,000 Danish kroner to purchase school backpacks and… pic.twitter.com/5mglIquMqN