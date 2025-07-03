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Зеленский наградил 11-летнего датчанина, собирающего деньги для украинских детей

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Новости — Четверг, 3 июля 2025, 18:27 — Олег Павлюк

Президент Владимир Зеленский во время визита в Данию наградил 11-летнего волонтера Йенса Фога Томсена.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский написал на Х.

Томсен получил от Зеленского награду "Будущее Украины", став первым иностранцем, которому ее вручили.

"С прошлого года он собственноручно изготавливает пасхальные украшения и благодаря их продаже собрал более 34 тыс. датских крон и приобрел школьные рюкзаки и принадлежности для украинских детей, пострадавших от войны", – рассказал глава государства.

В Офисе президента уточнили, что Йенс начал помогать Украине с 2024 года, когда увидел новости об украинских детях, которые потеряли дом из-за российской агрессии.

С тех пор он изготавливает пасхальные украшения – сине-желтых цыплят из бисера.

Награду "Будущее Украины" Зеленский в конце мая вручил 24 детям.

В четверг президент прибыл в Данию, которая до конца 2025 года будет председательствовать в Совете Европейского Союза.

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Дания ЕвроЖизнь
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