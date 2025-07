Зеленский наградил 11-летнего датчанина, собирающего деньги для украинских детей

Президент Владимир Зеленский во время визита в Данию наградил 11-летнего волонтера Йенса Фога Томсена.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский написал на Х.

Томсен получил от Зеленского награду "Будущее Украины", став первым иностранцем, которому ее вручили.

"С прошлого года он собственноручно изготавливает пасхальные украшения и благодаря их продаже собрал более 34 тыс. датских крон и приобрел школьные рюкзаки и принадлежности для украинских детей, пострадавших от войны", – рассказал глава государства.

In Denmark, I presented a special award – the “Future of Ukraine” distinction – to 11-year-old volunteer Jens Fogh Thomsen. Since last year, he has been handcrafting Easter decorations and, through their sale, has raised over 34,000 Danish kroner to purchase school backpacks and… pic.twitter.com/5mglIquMqN