Зеленський прибув до Данії

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 3 липня, прибув до Данії.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Як зазначено, Зеленський візьме участь у заходах, присвячених початку головування Данії в Раді ЄС.

Інформацію про прибуття українського президента підтвердили у данському Міністерстві закордонних справ.

У заходах з нагоди початку головування також візьмуть участь королівське подружжя, члени уряду Данії та низка провідних політиків ЄС.

Як відомо, з 1 липня головування в Раді ЄС перейшло до Данії. Під гаслом "Сильна Європа в мінливому світі" данське головування працюватиме над забезпеченням безпеки, конкурентоспроможності та екологічності Європи.

В українському уряді очікують від данського головування проривних рішень щодо членства України в ЄС.

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