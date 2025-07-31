Трамп вирішив відкласти 30%-ві тарифи проти Мексики на 90 днів

Президент США Дональд Трамп оголосив про продовження тимчасової домовленості щодо тарифів із Мексикою на 90 днів на тлі наближення крайнього терміну для укладання торгових угод.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав на Truth Social за підсумками розмови з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.

Американський президент заявив, що домовився із Шейнбаум "продовжити на 90 днів ту саму угоду, яку мали протягом останнього короткого періоду" щодо тарифів.

"Мексика продовжить сплачувати 25%-й тариф на фентаніл, 25%-й тариф на автомобілі та 50%-й тариф на сталь, алюміній і мідь. Крім того, Мексика погодилася негайно скасувати свої нетарифні торговельні бар'єри, яких було чимало", – перелічив Трамп.

Він додав, що США й Мексика наступні 90 днів вестимуть "з метою підписання торговельної угоди протягом цього періоду або пізніше".

У середині липня Дональд Трамп оголосив, що запровадить тарифи у 30% проти Мексики вже з 1 серпня – день, з якого припиняють діяти тимчасові тарифи США для більшості країн світу.

Нагадаємо, ще в березні Мексика оголосила про заходи у відповідь на 25-відсосткові тарифи США.