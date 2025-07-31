Трамп решил отложить 30%-ные тарифы против Мексики на 90 дней

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении временного соглашения по тарифам с Мексикой на 90 дней на фоне приближения крайнего срока для заключения торговых соглашений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал на Truth Social по итогам разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Американский президент заявил, что договорился с Шейнбаум "продлить на 90 дней то же соглашение, которое было в течение последнего короткого периода" по тарифам.

"Мексика продолжит платить 25%-й тариф на фентанил, 25%-й тариф на автомобили и 50%-й тариф на сталь, алюминий и медь. Кроме того, Мексика согласилась немедленно отменить свои нетарифные торговые барьеры, которых было немало", – перечислил Трамп.

Он добавил, что США и Мексика следующие 90 дней будут вести переговоры "с целью подписания торгового соглашения в течение этого периода или позже".

В середине июля Дональд Трамп объявил, что введет тарифы в 30% против Мексики уже с 1 августа – день, с которого прекращают действовать временные тарифы США для большинства стран мира.

Напомним, еще в марте Мексика объявила о мерах в ответ на 25-процентные тарифы США.