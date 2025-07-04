Чехія перевірить компанії, які можуть постачати Росії обладнання для виробництва зброї

Служба безпеки та інформації Чехії (BIS) перевірить чеські компанії, які можливо експортували до Росії обладнання для виробництва зброї.

Про це заявив речник BIS Ладислав Штіха, повідомляє iRozhlas, пише "Європейська правда".

Як пише чеський новинний портал, BIS проведе розслідування щодо компаній, про які попередив президент України Володимир Зеленський.

Портал нагадав, що Зеленський заявив, що вісім чеських компаній можуть імпортувати до Росії верстати, призначені для виробництва зброї.

"Щойно ми отримаємо список, ми проведемо розслідування щодо цих компаній і магазинів", – заявив Штіха.

За його словами, сотні компаній намагаються експортувати продукцію до Росії.

"Ми ще не отримали офіційного списку ймовірних вітчизняних експортерів. Тому дуже складно коментувати, про які компанії та товари йдеться", – відповів Штіха на запитання, чи має BIS конкретні назви компаній, про які йшлося в попередженні українського президента.

За словами Штіхи, значна частина експорту товарів, на які зараз поширюється ембарго, відбулася до початку російського вторгнення в Україну в 2022 році, коли санкції ще не були введені.

"Однак майже напевно, що в жодному разі це не буде прямим експортом з Чехії до Росії, оскільки це неможливо без ліцензії, і такі товари не могли б легально перетнути кордон", – сказав він.

За його словами, це можуть бути товари, поставлені до 2022 року або реекспортовані через інші країни.

Також речник BIS зазначив, що багато компаній подають заявки на отримання ліцензій на експорт до так званих безпечних країн, зокрема до країн ЄС. Хоча компанії зобов'язуються гарантувати, що покупець є кінцевим споживачем, трапляються випадки, коли товари перепродаються і реекспортуються до Росії через треті країни. "Компанії часто захищаються, стверджуючи, що вони не знали про перепродаж, і довести протилежне дуже складно", – додав Штіха.

Окрім цього, він вказав на брак коштів і кадрів, необхідних для боротьби з експортом товарів, що підпадають під ембарго.

"Ця сфера вимагає все більше фінансових ресурсів і людських ресурсів. Наразі немає ні того, ні іншого. Лише кілька десятків експертів з боку держави стикаються з сотнями компаній, які намагаються експортувати товари до Росії", – підсумував він.

У Литві на початку 2025 року викрили схему постачання до Росії підсанкційного обладнання.

ЗМІ дізнались про подібні порушення також з боку німецької компанії.

А наприкінці червня фінські митники повідомили про розслідування ймовірного постачання підсанкційних товарів до Росії у 2022-2023 роках, у якому фігурує компанія зі сходу Фінляндії.