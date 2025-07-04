Чехия проверит компании, которые могут поставлять РФ оборудование для производства оружия

Служба безопасности и информации Чехии (BIS) проверит чешские компании, которые возможно экспортировали в Россию оборудование для производства оружия.

Об этом заявил представитель BIS Ладислав Штиха, сообщает iRozhlas, пишет "Европейская правда".

Как пишет чешский новостной портал, BIS проведет расследование в отношении компаний, о которых предупредил президент Украины Владимир Зеленский.

Портал напомнил, что Зеленский заявил, что восемь чешских компаний могут импортировать в Россию станки, предназначенные для производства оружия.

"Как только мы получим список, мы проведем расследование в отношении этих компаний и магазинов", – заявил Штиха.

По его словам, сотни компаний пытаются экспортировать продукцию в Россию.

"Мы еще не получили официального списка вероятных отечественных экспортеров. Поэтому очень сложно комментировать, о каких компаниях и товарах идет речь", – ответил Штиха на вопрос, есть ли у BIS конкретные названия компаний, о которых говорилось в предупреждении украинского президента.

По словам Штихи, значительная часть экспорта товаров, на которые сейчас распространяется эмбарго, произошла до начала российского вторжения в Украину в 2022 году, когда санкции еще не были введены.

"Однако почти наверняка, что ни в коем случае это не будет прямым экспортом из Чехии в Россию, поскольку это невозможно без лицензии, и такие товары не могли бы легально пересечь границу", – сказал он.

По его словам, это могут быть товары, поставленные до 2022 года или реэкспортированные через другие страны.

Также представитель BIS отметил, что многие компании подают заявки на получение лицензий на экспорт в так называемые безопасные страны, в частности в страны ЕС. Хотя компании обязуются гарантировать, что покупатель является конечным потребителем, случаются случаи, когда товары перепродаются и реэкспортируются в Россию через третьи страны. "Компании часто защищаются, утверждая, что они не знали о перепродаже, и доказать обратное очень сложно", – добавил Штиха.

Кроме этого, он указал на нехватку средств и кадров, необходимых для борьбы с экспортом товаров, подпадающих под эмбарго.

"Эта сфера требует все больше финансовых и человеческих ресурсов. Сейчас нет ни того, ни другого. Лишь несколько десятков экспертов со стороны государства сталкиваются с сотнями компаний, которые пытаются экспортировать товары в Россию", – подытожил он.

В Литве в начале 2025 года разоблачили схему поставок в Россию подсанкционного оборудования.

СМИ узнали о подобных нарушениях также со стороны немецкой компании.

А в конце июня финские таможенники сообщили о расследовании вероятной поставки подсанкционных товаров в Россию в 2022-2023 годах, в котором фигурирует компания из восточной Финляндии.