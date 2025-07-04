Трамп каже, що у розмові з Путіним не досяг прогресу щодо війни в Україні

Американський президент Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним у четвер не домігся прогресу щодо припинення вогню в Україні.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що розмова із Путіним була "досить тривала". Зокрема за його словами, вони говорили про Іран та війну в Україні.

"І мені це не подобається. Я незадоволений його позицією щодо угоди з Україною", – заявив він.

На уточнююче питання щодо того, чи домігся він прогресу під час цієї розмови, Трамп відповів: "Ні, сьогодні я зовсім не досяг із ним жодного прогресу".

ДОПОВНЕНО О 10:55. Під час ще одного спілкування із журналістами Трампа знову попросили прокоментувати його розмову із Путіним. На це він сказав, що "дуже розчарований" цією розмовою.

"Я дуже розчарований. Я не думаю, що він хоче зупинити це. Це дуже прикро. Це боляче", – сказав американський президент.

Також він вкотре повторив, що якби був президентом – цієї війни не сталося б.

Нагадаємо, вдень 3 липня Трамп заявив, що близько 17 години за Києвом має заплановану розмову з очільником Кремля. Останній раз перед цим вони спілкувались 14 червня на тлі ескалації між Іраном та Ізраїлем.

Коментуючи розмову лідерів Росії та США, Володимир Зеленський висловив сумнів, що в них є багато спільних тем.

На пʼятницю, 4 липня, попередньо планується розмова самого Зеленського з Дональдом Трампом.