Розвідка Британії проаналізувала ліквідацію заступника командувача ВМФ Росії

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Британії вважає, що ліквідація російських генералів може негативно вплинути на систему управління в деяких підрозділах сил РФ.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в його суботньому огляді.

Як зазначає британська розвідка, нещодавно ліквідований заступник командувача Військово-морського флоту Росії Михаїл Гудков став щонайменше другим високопоставленим генералом, який загинув з початку року.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 16 генералів, ідеться в огляді.

"Втрата такої кількості високопоставлених офіцерів, ймовірно, підірвала систему командування та управління в деяких підрозділах Збройних сил Росії. Це, ймовірно, призвело до тактичних та оперативних труднощів Росії під час конфлікту", – зазначає розвідка Британії.

Нагадаємо, генерал-майор Михаїл Гудков був ліквідований 2 липня в Курській області.

Гудков був призначеним заступником головнокомандувача ВМФ Росії наприкінці березня, а до цього командував 155-ою бригадою морської піхоти, причетною до страт українських військових.

Минулого тижня розвідка Британії вказала на масштаби самовільного залишення служби в армії РФ.