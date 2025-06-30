Розвідка Британії вказала на масштаби самовільного залишення служби в армії РФ

Кількість кримінальних справ, порушених у Росії за самовільне залишення військової служби, суперечить офіційній російській риториці про ставлення до учасників незаконного вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки за понеділок.

Розвідувальне співтовариство Міноборони Британії звернуло увагу на дані російського видання "Медиазона", згідно з яким російські суди отримали 20 538 справ про самовільне залишення військової служби (СЗВС), дезертирство або відмову від виконання наказів.

Більшість справ, які охоплюють період від лютого 2022 року до кінця травня 2025 року, стосуються СЗВС, що в Росії карається 10 роками позбавлення волі. Понад 86,2% справ були передані до суду.

"Жорстка дисципліна в Збройних силах Росії, погане медичне обслуговування поранених солдатів та недостатня військова підготовка, ймовірно, сприяють самовільному залишенню служби російськими військовослужбовцями", – ідеться в огляді.

Там зазначають, що російський солдат, який пішов на службу за контрактом, може бути відправлений на передову протягом 14 днів після підписання контракту і пройти лише 5 днів військової підготовки.

"Усе це суперечить офіційній риториці про те, що російське керівництво цінує військову службу тих, хто воює в незаконній війні Росії в Україні. Існує реальна ймовірність, що засуджені можуть замінити покарання службою в російських штурмових підрозділах "Шторм-Z", – підсумовує британська розвідка.

У попередньому огляді розвідка Великої Британії зазначала, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном ставить перед Росією виклики, однак водночас Кремль бачить у цьому певну вигоду.

На початку червня британська розвідка зазначила, що від початку російсько-української війни у лютому 2022 року Росія втратила близько 1 млн військових загиблими та пораненими.