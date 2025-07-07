Норвегія приєднається до санкцій ЄС проти двох російських компаній

Уряд Норвегії в понеділок вирішив додати до національного санкційного списку дві російські риболовецькі компанії, проти яких раніше запровадив санкції Європейський Союз.

Про це йдеться в заяві норвезького уряду, пише "Європейська правда".

Влада Норвегії вирішила накласти санкції на російські компанії "Норебо холдинг" та "Мурман СиФуд", які займаються риболовецькою промисловістю.

"Цим рішенням Норвегія приєднується до санкцій, ухвалених ЄС 20 травня, так само як раніше вона приєдналася до інших санкцій ЄС проти Росії. Внесення до списку відповідає безпековим інтересам Норвегії", – ідеться в повідомленні.

Як пояснив норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде, "Норебо холдинг" та "Мурман СиФуд" причетні до розвідувальної діяльності проти європейської критичної інфраструктури.

"Така діяльність може створити передумови для майбутніх диверсійних операцій і загрожувати важливим інтересам Норвегії в галузі безпеки", – заявив він.

Остаточне запровадження Норвегією санкцій проти "Норебо холдинг" та "Мурман СиФуд" відбудеться після завершення внутрішніх юридичних процедур, заявили в уряді.

Наприкінці червня Норвегія оголосила про приєднання до 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії, ухваленого 20 травня.

Раніше до цих обмежувальних заходів приєдналась Швейцарія.