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Норвегія приєдналась до 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Новини — П'ятниця, 27 червня 2025, 17:32 — Олег Павлюк

Уряд Норвегії оголосив про впровадження заходів, які відповідають 17-му пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні норвезького уряду, пише "Європейська правда".

Нові санкції ЄС, які впровадила Норвегія, стосуються майже 200 суден із "тіньового флоту", які Росія використовує для продажу нафти, а також фізичних та юридичних осіб, які допомагають російському військовому комплексу.

"Санкції є сигналом про те, що Норвегія та ЄС продовжують тиск на Росію", – підкреслив норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Він назвав приєднання Норвегії до санкцій "важливим внеском у загальний тиск Європи на Росію за її незаконну загарбницьку війну".

Як відомо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України.

Раніше до цих обмежувальних заходів приєдналась Швейцарія.

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Норвегія санкції Росія
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