Рютте не думає, що Путін зрештою "отримає винагороду" за своє вторгнення в Україну

Генсек НАТО Марк Рютте заперечив, що майбутня угода за посередництва США може зрештою винагородити лідера РФ Владіміра Путіна за його вторгнення в Україну.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ABC News, передає "Європейська правда".

Рютте коментував позицію колишнього радника з нацбезпеки президента США Джона Болтона, який критично оцінив підхід Трампа до відносин з Путіним.

"Я думаю, що Трамп вже зробив кілька помилок, по-перше, провівши цю зустріч на американській землі, легітимізувавши лідера-ізгоя держави-ізгоя. По-друге, він дозволив Путіну отримати перевагу першого ходу, поклавши свій мирний план на стіл першим", – сказав Болтон.

"Ні, я не думаю, що такий ризик (винагородження Росії за вторгнення, – ред) існує. З усією моєю повагою до Джона, і прошу передати йому мої найкращі побажання. Але я б не погодився з ним у цьому питанні", – сказав Рютте.

За його словами, Трамп чинить неймовірний тиск на Росію.

"Те, що сталося минулого тижня, додаткові 25% мита на Індію, адже ми знаємо, що Індія є одним з найбільших покупців нафти та інших матеріалів з Росії. І це має величезний потенційний вплив на індійську економіку, і це змушує їх бути набагато чіткішими з Москвою щодо того, що вони очікують від Путіна, коли справа доходить до війни в Україні", – прокоментував він.

"А також той факт, що він знову відкрив шлюзи, коли йдеться про постачання летальної зброї в Україну, яку оплачують європейці, але постачають американці. Отже, все це є чітким свідченням того, що президент Трамп абсолютно рішуче налаштований довести цю війну до кінця, а також продовжувати чинити максимальний тиск на Путіна", – додав Рютте.

Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.

На це Володимир Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану керівникам США та РФ.

