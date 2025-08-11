Рютте не думает, что Путин в конце концов "получит вознаграждение" за свое вторжение в Украину

Генсек НАТО Марк Рютте отрицает, что будущая сделка при посредничестве США может в конце концов вознаградить лидера РФ Владимира Путина за его вторжение в Украину.

Об этом он сказал в эфире телеканала ABC News, передает "Европейская правда".

Рютте комментировал позицию бывшего советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона, который критически оценил подход Трампа к отношениям с Путиным.

"Я думаю, что Трамп уже совершил несколько ошибок, во-первых, проведя эту встречу на американской земле, легитимизировав лидера-изгоя государства-изгоя. Во-вторых, он позволил Путину получить преимущество первого хода, положив свой мирный план на стол первым", – сказал Болтон.

"Нет, я не думаю, что такой риск (вознаграждения России за вторжение, – ред) существует. При всем моем уважении к Джону, и прошу передать ему мои наилучшие пожелания. Но я бы не согласился с ним в этом вопросе", – сказал Рютте.

По его словам, Трамп оказывает невероятное давление на Россию.

"То, что произошло на прошлой неделе, дополнительные 25% пошлины на Индию, ведь мы знаем, что Индия является одним из крупнейших покупателей нефти и других материалов из России. И это имеет огромное потенциальное влияние на индийскую экономику, и это заставляет их быть гораздо более четкими с Москвой относительно того, что они ожидают от Путина, когда дело доходит до войны в Украине", – прокомментировал он.

"А также тот факт, что он снова открыл шлюзы, когда речь идет о поставках летального оружия в Украину, которое оплачивают европейцы, но поставляют американцы. Итак, все это является четким свидетельством того, что президент Трамп абсолютно решительно настроен довести эту войну до конца, а также продолжать оказывать максимальное давление на Путина", – добавил Рютте.

Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

В ночь на 10 августа лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, президент Еврокомиссии, а также президент Финляндии опубликовали совместное заявление, адресованное руководителям США и РФ.

