Зеленський на тлі зустрічі Трампа та Путіна: готові до миру, але не до поступок територіями

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир, проте "дарувати свою землю окупанту українці не будуть".

Про це він сказав у ранковому зверненні у суботу, 9 серпня, пише "Європейська правда".

На тлі майбутньої зустрічі американського президента Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна на Алясці 15 серпня, а також повідомлень у ЗМІ щодо того, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій, захоплених під час її повномасштабного вторгнення, Зеленський заявив, що "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України".

"Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", – заявив він.

Зеленський наголосив, що всі партнери України мають розуміти, що таке достойний мир.

"Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше", – сказав він.

Президент наголосив: Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир, водночас акцентувавши, що будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру.

"Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати", – зазначив він.

Зеленський акцентував, що Україна готова разом із президентом США Дональдом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради "реального, і головне, тривалого миру – миру, який не розвалиться через бажання Москви".

Зазначимо, ЗМІ писали, що Зеленський може взяти участь у саміті Трампа та Путіна "у тій чи іншій формі".

Також писали про те, що американські, українські та європейські посадовці хочуть зустрітися у Великій Британії, щоб узгодити позиції перед самітом Трампа та Путіна.

