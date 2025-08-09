ЗМІ: посадовці США, України та ЄС хочуть зустрітися у Британії перед зустріччю Трампа і Путіна

Американські, українські та європейські посадовці хочуть зустрітися у Великій Британії, щоб узгодити позиції перед самітом американського президента Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна на Алясці.

Про це пише Axios із посиланням на дані трьох обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Співрозмовники стверджують, що Україна та кілька союзників по НАТО стурбовані тим, що Трамп може погодитися на пропозиції Путіна щодо закінчення війни, не враховуючи їхню позицію.

Ідея особистої зустрічі у Великій Британії виникла під час телефонної конференції у п'ятницю, 8 серпня, між представниками США, України та Європи, яка стала третьою за останні три дні.

Логістика запропонованої зустрічі, а також склад учасників, ще обговорюється.

Як відомо, Трамп провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами, щоб поінформувати їх про зустріч спецпосланника Стіва Віткоффа з Путіним, яка відбулася на початку тижня.

За словами двох співрозмовників, Віткофф сказав, що Путін начебто погодився закінчити війну, якщо Україна "погодиться віддати Луганську та Донецьку області, а також Крим".

Співрозмовники стверджують, що принаймні деякі учасники розмови залишилися враженими тим, що Путін начебто погодився відмовитися від своїх претензій на дві інші українські території, які частково окупувала Росія: Херсонську та Запорізьку області.

Однак, як зазначає видання, коли наступного дня Віткофф провів розмову з посадовцями України та Європи, він заявив, що Путін "погодився заморозити поточні позиції Росії в цих регіонах".

Українські посадовці визнають, що не розуміють деталей російської пропозиції і позиції США.

Як інформував Трамп, його зустріч із Путіним запланована на 15 серпня й вона відбудеться у штаті Аляска. ЗМІ писали, що Зеленський може взяти участь у саміті "в тій чи іншій формі".

Також ЗМІ писали, що Вашингтон і Москва хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій, захоплених під час її повномасштабного вторгнення.

