Після ударів РФ Алієв розпорядився виділити $2 млн для гуманітарної допомоги Україні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв розпорядився виділити кошти еквівалентом 2 млн доларів США Міністерству енергетики країни з метою надання гуманітарної допомоги Україні.

Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті президента Азербайджану, повідомляє "Європейська правда".

У розпорядженні сказано, що спираючись на принципи гуманізму, Азербайджан на двосторонній і багатосторонній основі надає гуманітарну допомогу багатьом країнам світу.

"З метою надання гуманітарної допомоги Україні з резервного фонду президента… виділити Міністерству енергетики Азербайджанської Республіки кошти в еквіваленті 2 мільйонів доларів США у манатах для закупівлі та відправлення електрообладнання, виробленого в Азербайджанській Республіці", – сказано у повідомленні.

Міністерству фінансів Азербайджану доручено забезпечити фінансування в зазначеній сумі.

Нагадаємо, у неділю відбулася телефонна розмова між президентами Азербайджану та України Ільхамом Алієвим і Володимиром Зеленським, під час якої було обговорено й питання завдання російською армією ударів по газовій інфраструктурі України, якою проходить азербайджанський газ, а також по нафтовій базі SOCAR в Одесі.

ЗМІ повідомляли, що Азербайджан може розглянути питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, якщо РФ продовжить бити по газовій інфраструктурі України, по якій проходить азербайджанський газ.

Нагадаємо, нещодавно також було здійснено удар по газорозподільній станції "Орлівка", яка розташована неподалік від кордону з Румунією. Ця станція є важливим елементом Трансбалканського газопроводу, через який планується прокачування азербайджанського газу в Україну.