После ударов РФ Алиев распорядился выделить $2 млн для гуманитарной помощи Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 2 млн долларов США Министерству энергетики страны с целью оказания гуманитарной помощи Украине.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте президента Азербайджана, сообщает "Европейская правда".

В распоряжении сказано, что опираясь на принципы гуманизма, Азербайджан на двусторонней и многосторонней основе оказывает гуманитарную помощь многим странам мира.

"С целью оказания гуманитарной помощи Украине из резервного фонда президента... выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики средства в эквиваленте 2 миллионов долларов США в манатах для закупки и отправки электрооборудования, произведенного в Азербайджанской Республике", – говорится в сообщении.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в указанной сумме.

Напомним, в воскресенье состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским, во время которого обсуждался и вопрос нанесения российской армией ударов по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ, а также по нефтяной базе SOCAR в Одессе.

СМИ сообщали, что Азербайджан может рассмотреть вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, если РФ продолжит бить по газовой инфраструктуре Украины, по которой проходит азербайджанский газ.

Напомним, недавно также был осуществлен удар по газораспределительной станции "Орловка", которая расположена недалеко от границы с Румынией. Эта станция является важным элементом Трансбалканского газопровода, через который планируется прокачка азербайджанского газа в Украину.