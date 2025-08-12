У Німеччині засудили чотирьох чоловіків, які спричинили пожежу в національному парку

Через три роки після лісової пожежі в Бастаї, в національному парку "Саксонська Швейцарія", окружний суд німецького міста Пірна засудив чотирьох молодих людей до умовних термінів ув'язнення за навмисний підпал.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У липні 2022 року чоловіки курили кальян на закритому виступі скелі. За даними суду, щонайменше один палаючий шматок вугілля спричинив пожежу, яка знищила 2 500 квадратних метрів лісу і завдала збитків на суму близько 50 тисяч євро.

Головний обвинувачений, який, за версією суду, впустив вугілля через край, отримав два роки позбавлення волі за умисний підпал через бездіяльність, умовно з відстрочкою на три роки. Троє співвідповідачів отримали по одному року позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на два роки.

Всі четверо обвинувачених також повинні відпрацювати години громадських робіт – головний обвинувачений 200, а інші по 100.

Обвинувальний вирок ґрунтувався на свідченнях очевидців, фотографії, зробленій на місці злочину, записі телефонного спостереження з іншої справи, а також на експертному висновку, що демонструє пожежонебезпечність вугілля для кальяну.

Сторона захисту заявила, що подаватиме апеляцію на вирок.

У липні 2022 року в національному парку "Саксонська Швейцарія" на сході Німеччини спалахнула велика пожежа, з якою боролися тиждень.

З пожежею боролися і в чеській частині природного парку – Чеській Швейцарії.