В Германии осудили четырех мужчин, которые вызвали пожар в национальном парке

Через три года после лесного пожара в Бастае, в национальном парке "Саксонская Швейцария", окружной суд немецкого города Пирна приговорил четырех молодых людей к условным срокам заключения за умышленный поджог.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В июле 2022 года мужчины курили кальян на закрытом выступе скалы. По данным суда, по меньшей мере один горящий кусок угля вызвал пожар, который уничтожил 2 500 квадратных метров леса и нанес ущерб на сумму около 50 тысяч евро.

Главный обвиняемый, который, по версии суда, уронил уголь через край, получил два года лишения свободы за умышленный поджог из-за бездействия, условно с отсрочкой на три года. Трое соответчиков получили по одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Все четверо обвиняемых также должны отработать часы общественных работ – главный обвиняемый 200, а остальные по 100.

Обвинительный приговор основывался на показаниях очевидцев, фотографии, сделанной на месте преступления, записи телефонного наблюдения из другого дела, а также на экспертном заключении, демонстрирующем пожароопасность угля для кальяна.

Сторона защиты заявила, что будет подавать апелляцию на приговор.

В июле 2022 года в национальном парке "Саксонская Швейцария" на востоке Германии вспыхнул крупный пожар, с которым боролись неделю.

С пожаром боролись и в чешской части природного парка – Чешской Швейцарии.