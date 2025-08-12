Орбан заявив, що Росія "вже виграла" війну в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні потенційної зустрічі американського президента Дональда Трампа із очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці заявив, що "Росія виграла" війну в Україні.

Про це він заявив у інтерв’ю угорським ЗМІ, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Орбан, який став єдиним лідером Європейського Союзу, який не підтримав спільну заяву про те, що Україна повинна вирішувати своє майбутнє самостійно, заявив, що Росія "виграла" у війні в Україні.

"Ми зараз говоримо, ніби це війна з невизначеним результатом, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну", – заявив він.

На думку угорського прем’єра, єдине питання – це "коли і за яких обставин Захід, який підтримує українців, визнає, що це сталося, і що буде результатом усього цього".

Також він заявив, що Європа втратила можливість провести переговори з Путіним за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена і тепер ризикує, що її майбутнє буде вирішено без її участі.

"Якщо ти не сидиш за столом переговорів, ти в меню", – сказав Орбан, додавши, що він частково проти спільної заяви ЄС щодо України, оскільки вона робить Європу "смішною і жалюгідною".

Як відомо, президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Крім того, Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

А Зеленський, своєю чергою, напередодні зустрічі Трампа і Путіна заявив, що ці перемовини важливі для їхнього двостороннього треку, але щодо України вони нічого прийняти не можуть без українського представника.

Читайте також: Зустріч з багатьма невідомими: навіщо Дональд Трамп погодився на саміт із Путіним.