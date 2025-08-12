Лідери ЄС ухвалили заяву в підтримку України перед самітом Трамп-Путін, Орбан не дав згоди

Очільники 26 держав-членів Європейського Союзу напередодні зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та хазяїна Кремля Владіміра Путіна на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не поставив підпис під документом.

Про це свідчить текст заяви лідерів Євросоюзу, затверджений пізно ввечері 11 серпня, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Угорщина відмовилася підписати заяву лідерів ЄС на підтримку України перед зустріччю Трампа та Путіна.

"Заява лідерів Євросоюзу щодо України, була узгоджена в понеділок увечері главами держав та урядів країн-членів ЄС, за винятком Угорщини, яка не приєдналася до цього документу", – повідомив кореспондентці "Європейської правди" один з топпосадовців ЄС.

"Ми, лідери Європейського Союзу, вітаємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення війни агресії Росії проти України та досягнення справедливого і тривалого миру та безпеки для України", – йдеться в документі.

Лідери ЄС наголошують на тому, що "міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", "народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати своє майбутнє", а "шлях до миру в Україні не може визначатися без України".

"Змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або зменшення бойових дій", – наголошується в документі.

Очільники ЄС підкреслили, що "Європейський Союз, у координації зі США та іншими близькими за позицією партнерами, продовжить надавати політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні" та "продовжить підтримувати та запроваджувати обмежувальні заходи проти Російської Федерації".

Крім того, ЄС та держави-члени готові додатково робити внесок у гарантії безпеки для України.

"Європейський Союз підкреслює невід’ємне право України обирати власну долю та продовжить підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС", – заявили лідери Євросоюзу.

Наприкінці документу зазначено, що "Угорщина не приєдналася до цієї заяви".

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп розповів, як консультувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо війни РФ проти України і її потенційних результатів.

Також президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Крім того, Трамп висловив невдоволення аргументами президента України Володимира Зеленського про те, що для обмінів територіями у межах потенційної мирної домовленості необхідні були б зміни до Конституції.

На середу, 13 серпня, плануються масштабні онлайн перемовини у різних комбінаціях напередодні зустрічі Трампа з Путіним – за участі європейських лідерів, США та України.