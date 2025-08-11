Трамп розповів, чого чекає від зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп заявив під час виступу у Білому домі.

Американський президент зазначив, що ціль зустрічі з Путіним на Алясці – "прозондувати грунт".

Він висловив надію на "конструктивну" розмову з російським правителем і сказав, що відразу після зустрічі зателефонує європейським лідерам, щоб поінформувати їх про перебіг зустрічі і про те, "якою може бути угода".

"Я не збираюся укладати угоду. Це не мені укладати угоду. Я думаю, що угода повинна бути вигідною для обох сторін", – розповів президент США.

За словами Трампа, він "хотів би бачити припинення вогню" і "найкращу угоду для обох сторін".

Він вважає, що за підсумками його зустрічі з Путіним є ймовірність на досягнення перемир’я "дуже швидко", тому, за словами Трампа "ми будемо працювати з європейськими лідерами, ми будемо працювати з президентом Зеленським, і, сподіваємося, ми досягнемо великого успіху".

"Зустріч з Путіним, думаю, буде хорошою, але може бути і поганою. Я тут з однієї причини – покласти край війні, яку розпочав хтось інший. Цього ніколи не мало б статися. Якби я міг покінчити з цією складною війною. Багато крові було пролито", – сказав Трамп.

У суботу лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії привітали зусилля Трампа щодо припинення війни, але наголосили на необхідності тиску на Росію та надання гарантій безпеки Києву.

11 серпня польський прем’єр Дональд Туск заявив, що перед самітом Росії та США щодо війни в Україні, який відбудеться цього тижня, він відчуває суміш страху і надії.