У Молдові олігарх-втікач Шор змінив місце протесту в Кишиневі після того, як перше заблокували

У Молдові керівник проросійського блоку "Перемога", олігарх-втікач Ілан Шор запропонував нове місце для антивладного протесту у Кишиневі після того, як перший майданчик у центрі став недоступним.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Шор закликав своїх прихильників 16 серпня збиратись на антивладний протест на залізничний вокзал Кишинева о 15 годині. Це сталось після того, як на центральній площі міста, де спершу планували акцію, анонсували виставку органів захисту громадського порядку і безпеки.

У відеозверненні до своїх прихильників Шор заявив, що влада не зможе завадити проведенню протесту. "Нас не залякати – Кишинів наш, і Молдова теж наша, не Заходу і не ваша", – заявив олігарх, адресуючи свої слова команді Маї Санду.

Він також заявив, що пропонує гроші не за участь у протесті, а "як компенсацію заробітної плати, яку люди не отримають через те, що прийшли відстоювати своє майбутнє і право на гідне життя".

Раніше цього тижня Шор покликав прихильників на безстроковий протест у Кишиневі та пообіцяв тим, хто долучиться, "по три тисячі доларів на місяць".

У поліції назвали його дії підбурюванням до беззаконня та пообіцяли зупиняти спроби дестабілізації.

Мер Кишинева Іон Чебан, який має власну опозиційну силу, не відгукнувся на заклики поліції не допустити проведення протесту прихильників Шора.

Проте коли уряд анонсував на центральній площі вищезгаданої виставки, у мерії вирішили, що урядові заявки мають пріоритет.

Нагадаємо, президентка Мая Санду заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові, що пройдуть 28 вересня.