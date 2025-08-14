В Молдове беглый олигарх Шор сменил место протеста в Кишиневе, когда первое заблокировали

В Молдове руководитель пророссийского блока "Победа", беглый олигарх Илан Шор предложил новое место для антиправительственного протеста в Кишиневе после того, как первая площадка в центре стала недоступной.

Об этом сообщает News Maker, пишет "Европейская правда".

Шор призвал своих сторонников 16 августа собираться на антивластный протест на железнодорожный вокзал Кишинева в 15 часов. Это произошло после того, как на центральной площади города, где сначала планировали акцию, анонсировали выставку органов защиты общественного порядка и безопасности.

В видеообращении к своим сторонникам Шор заявил, что власть не сможет помешать проведению протеста. "Нас не запугать – Кишинев наш, и Молдова тоже наша, не Запада и не ваша", – заявил олигарх, адресуя свои слова команде Майи Санду.

Он также заявил, что предлагает деньги не за участие в протесте, а "в качестве компенсации заработной платы, которую люди не получат из-за того, что пришли отстаивать свое будущее и право на достойную жизнь".

Ранее на этой неделе Шор призвал сторонников на бессрочный протест в Кишиневе и пообещал тем, кто присоединится, "по три тысячи долларов в месяц".

В полиции назвали его действия подстрекательством к беззаконию и пообещали пресекать попытки дестабилизации.

Мэр Кишинева Ион Чебан, который имеет собственную оппозиционную силу, не откликнулся на призывы полиции не допустить проведения протеста сторонников Шора.

Однако когда правительство анонсировало на центральной площади вышеупомянутую выставку, в мэрии решили, что правительственные заявки имеют приоритет.

Напомним, президент Мая Санду заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, организации проплаченных протестов и т.д.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове, которые пройдут 28 сентября.