Туск у день перемовин на Алясці нагадав, як Польща перемагала "непереможну Росію"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск з нагоди річниці "Дива на Віслі" у 1920 році, коли польське військо спільно з українцями зупинило більшовиків під Варшавою, нагадав, що Росія не є непереможною.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму X.

Туск на тлі очікуваної зустрічі лідерів РФ і США на Алясці нагадав, що Росія не є непереможною, і Польща у минулому вже доводила це.

"15 серпня – вдалий день для перемовин з Росією про війну і мир. У цей день 105 років тому під час Варшавської битви поляки зупинили похід Червоної армії на Європу. На щастя, ми не знали, що Росія "непереможна" – і розбили їх. Мир завдяки силі і більш нічого", – написав прем’єр Польщі.

Новий президент країни Кароль Навроцький у своїй заяві з нагоди річниці Варшавської битви згадав внесок українців у цю перемогу та наголосив, що російський імперіалізм був і є загрозою для Польщі.

Як повідомляли, Трамп вже вилетів на Аляску. Дорогою він провів першу телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Також Трамп у спілкуванні зі ЗМІ на борту заявив, що "не буде вести перемовини від імені України", коли буде йтися про територіальні питання.