Туск в день переговоров на Аляске напомнил, как Польша побеждала "непобедимую Россию"

Премьер-министр Польши Дональд Туск по случаю годовщины "Чуда на Висле" в 1920 году, когда польское войско совместно с украинцами остановило большевиков под Варшавой, напомнил, что Россия не является непобедимой.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своем X.

Туск на фоне ожидаемой встречи лидеров РФ и США на Аляске напомнил, что Россия не является непобедимой, и Польша в прошлом уже доказывала это.

"15 августа – удачный день для переговоров с Россией о войне и мире. В этот день 105 лет назад во время Варшавской битвы поляки остановили поход Красной армии на Европу. К счастью, мы не знали, что Россия "непобедима" – и разбили их. Мир через силу и ничего больше", – написал премьер Польши.

Новый президент страны Кароль Навроцкий в своем заявлении по случаю годовщины Варшавской битвы вспомнил вклад украинцев в эту победу и подчеркнул, что российский империализм был и остается угрозой для Польши.

Как сообщалось, Трамп уже вылетел на Аляску. По дороге он провел первый телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Также Трамп в общении со СМИ на борту заявил, что "не будет вести переговоры от имени Украины", когда будет идти речь о территориальных вопросах.