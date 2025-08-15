У Лукашенка похвалились, що Трамп зголосився приїхати в Білорусь з сім'єю

У Білорусі стверджують, що президент США Дональд Трамп нібито прийняв запрошення самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка приїхати до Мінська з родиною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило білоруське державне інформагентство БЕЛТА, цитуючи пресслужбу Лукашенка.

У Лукашенка повідомили, що в першій телефонній розмові йшлося про "питання двостороннього порядку денного, регіональну тематику та ситуацію у гарячих точках, включно з Україною".

"Досягнуто домовленості продовжити контакти. Президент Білорусі запросив Дональда Трампа з родиною до Мінська, і це запрошення було прийняте", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у пресслужбі Лукашенка заявили про його першу розмову з президентом США, який прямує на Аляску на саміт з очільником Кремля.

Дональд Трамп невдовзі після того підтвердив факт розмови та сказав, що метою дзвінка була подяка Лукашенку за звільнення 16 політв’язнів. Він додав, що домовляється про звільнення решти та що "чекає на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому", проте не згадував про можливість візиту до Мінська.

Нагадаємо, у червні спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог несподівано відвідав Білорусь та зустрічався з Лукашенком.

Під час цього візиту режим Лукашенка випустив на свободу 14 політв’язнів, у тому числі екскандидата у президенти Сергія Тихановського – після більш ніж п’яти років за ґратами.

Про те, навіщо насправді Кіт Келлог міг поїхати до Лукашенка, читайте в колонці народного депутата Богдана Яременка Торги Трампа з Лукашенком: що стоїть за візитом генерала Келлога до Мінська.






