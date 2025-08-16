Путін не повинен мати права вето на вступ України до ЄС та НАТО – заява євролідерів

Керівник Кремля Владімір Путін не повинен мати права вето щодо шляху України до членства в Європейському Союзі та НАТО, так само не повинна обмежуватися чисельність збройних сил України.

Про це йдеться у спільній заяві європейських лідерів за результатами перемовин президента США Дональда Трампа з Путіним на Алясці, текст якої є в розпорядженні "Європейської правди".

Лідери провідних держав Європи та євроінституцій заявили, що Путін не повинен мати можливість ветувати членство України в НАТО та ЄС.

"Не повинно бути жодних обмежень для Збройних Сил України або для її співпраці з третіми країнами. Росія не може мати права вето на шлях України до ЄС і НАТО", – йдеться в документі.

Також європейські очільники наголосили, що "приймати рішення щодо своєї території буде Україна", а "міжнародні кордони не можуть змінюватися силою".

"Доти, доки тривають вбивства в Україні, ми готові підтримувати тиск на Росію. Ми й надалі будемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на російську воєнну економіку, доки не буде досягнуто справедливого та тривалого миру", – наголошується в заяві.

Як повідомляла "Європейська правда", 16 серпня європейські лідери вийшли зі спільною заявою після саміту Трамп-Путін на Алясці.

Перед цим ЗМІ стало відомо, що Трамп нібито заявив Україні і європейцям, що очільник Кремля Владімір Путін хоче одразу говорити про умови завершення війни, а не паузу у бойових діях, і Трамп вважає, що це було б краще.

Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок 18 серпня летить до Вашингтона на переговори з Трампом.

