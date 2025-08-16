Путин не должен иметь права вето на вступление Украины в ЕС и НАТО – заявление евролидеров

Руководитель Кремля Владимир Путин не должен иметь права вето на пути Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО, так же не должна ограничиваться численность вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении европейских лидеров по результатам переговоров президента США Дональда Трампа с Путиным на Аляске, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Лидеры ведущих государств Европы и евроинститутов заявили, что Путин не должен иметь возможность ветировать членство Украины в НАТО и ЕС.

"Не должно быть никаких ограничений для Вооруженных Сил Украины или для ее сотрудничества с третьими странами. Россия не может иметь права вето на путь Украины в ЕС и НАТО", – говорится в документе.

Также европейские руководители отметили, что "принимать решение относительно своей территории будет Украина", а "международные границы не могут меняться силой".

"До тех пор, пока продолжаются убийства в Украине, мы готовы поддерживать давление на Россию. Мы и в дальнейшем будем усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказать давление на российскую военную экономику, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир", – отмечается в заявлении.

Как сообщала "Европейская правда", 16 августа европейские лидеры вышли с совместным заявлением после саммита Трамп-Путин на Аляске.

Перед этим СМИ стало известно, что Трамп якобы заявил Украине и европейцам, что глава Кремля Владимир Путин хочет сразу говорить об условиях завершения войны, а не о паузе в боевых действиях, и Трамп считает, что это было бы лучше.

Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

