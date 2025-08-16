Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом: деталі

Президент України Володимир Зеленський у понеділок вирушає на переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Telegram.

Зеленський розповів, що вже поспілкувався з Трампом і європейськими лідерами після переговорів на Алясці.

"Тривала, змістовна розмова з Президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину – з Президентом Трампом. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови", – деталізував він.

Зеленський продовжив, що підтримує пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія.

"Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього. Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", – написав президент України.

Він додав, що важливо, аби до всіх етапів процесу були залучені європейські партери, а також згадав про "позитивні сигнали від американської сторони" щодо участі в гарантуванні безпеки Україні.

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Також він анонсував нові переговори з очільником Кремля і сказав, що буде брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.

Кореспондент The Economist дізнався від своїх джерел, що на Алясці нібито досягли попередньої домовленості про тимчасове "повітряне" перемир’я, проте офіційних заяв з цього приводу не було.