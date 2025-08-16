ЗМІ: Трамп заявив європейцям, що Путін хоче одразу "угоду", а не припинення вогню, і він не проти

Президент США Дональд Трамп нібито заявив Україні і європейцям, що очільник Кремля Владімір Путін хоче одразу говорити про умови завершення війни, а не паузу у бойових діях, і Трамп вважає, що це було б краще.

Як повідомляє "Європейська правда", такі деталі повідомив кореспондент Axios Барак Равід.

За словами співрозмовника Равіда, який був присутній під час розмови Трампа з президентом України та європейцями після переговорів на Алясці, Трамп поділився, що Путін хоче одразу говорити про угоду про завершення війни.

"Президент Трамп сказав Зеленському і лідерам НАТО, що Путін не хоче перемир’я та віддає перевагу комплексній угоді для завершення війни. За словами джерела, присутнього під час дзвінка, Трамп сказав, що "думає, що швидка мирна угода – це краще, ніж перемиря", – написав кореспондент у своєму X.

Нагадаємо, у розмові Зеленського та європейських лідерів з Трампом перед Аляскою вони озвучили як одну зі своїх позицій, що першим етапом потенційних домовленостей з Росією має бути перемир’я.

Перед цим кореспондент The Economist дізнався, що на Алясці нібито домовилися про тимчасове "повітряне" перемир’я, та офіційних заяв на підтверджень цього не було.

Як відомо, Трамп після зустрічі на Алясці заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Також він анонсував нові переговори з очільником Кремля і сказав, що буде брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.

Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок 18 серпня летить до Вашингтона на переговори з Трампом.