Президент Естонії про зустріч Трампа з Путіним: не вдалось досягти того, на що сподівались

Президент Естонії Алар Каріс висловився стосовно саміту між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Владіміром Путіним, що пройшов на Алясці.

Свою думку стосовно саміту він висловив в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Каріс, "те, чого боялися, не сталося, а те, на що сподівалися, не було досягнуто".

"Європа повинна активізуватися і посилити тиск на Росію. Кожна нація має право обирати своє майбутнє. Тільки Україна може визначити справедливий мир", – підкреслив він.

Каріс пообіцяв, що Естонія продовжить підтримувати Україну і обговорювати гарантії безпеки.

Повідомляли також, що Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Відомо, що у понеділок президент України Володимир Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".