Президент Естонії про зустріч Трампа з Путіним: не вдалось досягти того, на що сподівались
Президент Естонії Алар Каріс висловився стосовно саміту між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Владіміром Путіним, що пройшов на Алясці.
Свою думку стосовно саміту він висловив в Х, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначив Каріс, "те, чого боялися, не сталося, а те, на що сподівалися, не було досягнуто".
"Європа повинна активізуватися і посилити тиск на Росію. Кожна нація має право обирати своє майбутнє. Тільки Україна може визначити справедливий мир", – підкреслив він.
Каріс пообіцяв, що Естонія продовжить підтримувати Україну і обговорювати гарантії безпеки.
Повідомляли також, що Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.
Відомо, що у понеділок президент України Володимир Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.
