Президент Эстонии о встрече Трампа с Путиным: не удалось достичь того, на что надеялись

Президент Эстонии Алар Карис высказался по поводу саммита между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, который прошел на Аляске.

Свое мнение о саммите он высказал в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Карис, "то, чего боялись, не произошло, а то, на что надеялись, не было достигнуто".

"Европа должна активизироваться и усилить давление на Россию. Каждая нация имеет право выбирать свое будущее. Только Украина может определить справедливый мир", – подчеркнул он.

Карис пообещал, что Эстония продолжит поддерживать Украину и обсуждать гарантии безопасности.

Сообщалось также, что Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Известно, что в понедельник президент Украины Владимир Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".