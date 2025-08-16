ЗМІ повідомили деталі майбутньої зустрічі "коаліції рішучих"
Зустріч країн так званої "коаліції рішучих" відбудеться у неділю, 17 серпня.
Про це телеканалу BFMTV повідомили джерела у Єлисейському палаці, інформує "Європейська правда".
Зустріч відбудеться у форматі відеоконференції. На ній спільно головуватимуть Франція, Німеччина та Велика Британія.
Початок зустрічі запланований на 15:00 (16:00 за Києвом).
Президент Франції Емманюель Емманюель Макрон візьме участь у відеоконференції з форту Брегансон.
Нагадаємо, Макрон після саміту Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці анонсував засідання "коаліції рішучих".
Як відомо, Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.
Повідомляли також, що у понеділок президент України Володимир Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.
