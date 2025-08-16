ЗМІ повідомили деталі майбутньої зустрічі "коаліції рішучих"

Зустріч країн так званої "коаліції рішучих" відбудеться у неділю, 17 серпня.

Про це телеканалу BFMTV повідомили джерела у Єлисейському палаці, інформує "Європейська правда".

Зустріч відбудеться у форматі відеоконференції. На ній спільно головуватимуть Франція, Німеччина та Велика Британія.

Початок зустрічі запланований на 15:00 (16:00 за Києвом).

Президент Франції Емманюель Емманюель Макрон візьме участь у відеоконференції з форту Брегансон.

Нагадаємо, Макрон після саміту Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці анонсував засідання "коаліції рішучих".

Як відомо, Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Повідомляли також, що у понеділок президент України Володимир Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні. Про що Трамп домовився на Алясці".