СМИ сообщили подробности предстоящей встречи "коалиции решительных"

Встреча стран так называемой "коалиции решительных" состоится в воскресенье, 17 августа.

Об этом телеканалу BFMTV сообщили источники в Елисейском дворце, информирует "Европейская правда".

Встреча пройдет в формате видеоконференции. На ней совместно председательствовать будут Франция, Германия и Великобритания.

Начало встречи запланировано на 15:00 (16:00 по Киеву).

Президент Франции Эмманюэль Эммануэль Макрон примет участие в видеоконференции из форта Брегансон.

Напомним, Макрон после саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске анонсировал заседание "коалиции решительных".

Как известно, Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Сообщалось также, что в понедельник президент Украины Владимир Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

