У Польщі переконані, що Україна має зберегти перспективу членства в ЄС та НАТО

В польському уряді заявили, що Україна має самостійно ухвалювати рішення про своє майбутнє, зокрема про свою територію та можливість приєднання в майбутньому до ЄС та НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник уряду Польщі Адам Шлапка, якого цитує "Укрінформ".

Як зазначив Шлапка, з точки зору європейських лідерів є важливим збереження єдності, а також те, щоб Україна залишилася суверенною державою.

"Щоб вона (Україна. – Ред.) не мала жодних обмежень у питаннях збройних сил, у питаннях відносин із третіми країнами, можливого вето щодо ЄС чи НАТО", – додав він.

Він додав, що "територіальні питання" також мають залежати виключно від України.

Речник уряду повідомив, що з точки зору інтересів Польщі потрібно зберегти єдність в українських питаннях серед головних політичних гравців усередині країни, зокрема між урядом і президентом країни.

Як відомо, у спільній заяві європейських лідерів за підсумками зустрічі президента США Дональда Трампа і господаря Кремля Владіміра Путіна також наголошено, що російський правитель не повинен мати права вето щодо шляху України до членства в Європейському Союзі та НАТО.

Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок 18 серпня летить до Вашингтона на переговори з Трампом.

