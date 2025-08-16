В польском правительстве заявили, что Украина должна самостоятельно принимать решения о своем будущем, в частности о своей территории и возможности присоединения в будущем к ЕС и НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка, которого цитирует "Укринформ".

Как отметил Шлапка, с точки зрения европейских лидеров важно сохранить единство, а также то, чтобы Украина осталась суверенным государством.

"Чтобы она (Украина. – Ред.) не имела никаких ограничений в вопросах вооруженных сил, в вопросах отношений с третьими странами, возможного вето в отношении ЕС или НАТО", – добавил он.

Он добавил, что "территориальные вопросы" также должны зависеть исключительно от Украины.

Спикер правительства сообщил, что с точки зрения интересов Польши необходимо сохранить единство в украинских вопросах среди главных политических игроков внутри страны, в частности между правительством и президентом страны.

Как известно, в совместном заявлении европейских лидеров по итогам встречи президента США Дональда Трампа и хозяина Кремля Владимира Путина также подчеркнуто, что российский правитель не должен иметь права вето на путь Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробнее читайте в статье Сергея Сидоренко – Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске с хозяином Кремля.