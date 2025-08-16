ЗМІ: Зеленський у Вашингтоні спробує прояснити суть пропозицій Трампа

Президент України Володимир Зеленський в ході свого візиту до Вашингтона у понеділок спробує домогтися від свого американського колеги Дональда Трампа пояснень стосовно його пропозицій.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на неназваного посадовця, пише "Європейська правда".

Як зазначив співрозмовник видання, українська сторона не розуміє, чому Трамп раптово відмовився від вимоги про припинення вогню перед початком мирних переговорів.

До того ж у Києві наразі не мають чіткого уявлення про те, які гарантії безпеки можуть надати Україні партнери по НАТО.

За даними агентства Bloomberg, кремлівський правитель Владімір Путін вимагає від української сторони поступитися контролем над усією територією Донбасу.

Росія ж натомість відмовиться від претензій на частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Як повідомлялося, Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".