ЗМІ: Трамп розповів Зеленському про територіальні вимоги Путіна

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що кремлівський правитель Владімір Путін вимагає від української сторони поступитися контролем над усією територією Донбасу.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Трамп сказав Зеленському телефоном, що хоча рішення про те, що робити зі своєю територією, залишається за Україною, позиція Путіна не змінилася – він, як і раніше, хоче, щоб Київ поступився контролем над усім Донбасом, розповідають джерела.

Співрозмовники зазначили, що натомість Росія відмовиться від претензій на частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Як зазначає агентство, хоча переговори з Путіним не призвели до вироблення шляху до закінчення війни, Трамп назвав зустріч продуктивною і дав зрозуміти, що порадить Зеленському укласти угоду.

Крім того, Трамп сказав лідерам, що готовий сприяти гарантіям безпеки для України, якщо це не стосуватиметься НАТО, додали джерела. Президент США припустив, що Путін погодиться на це.

Водночас деякі європейські посадовці стурбовані тим, що Трамп тепер буде тиснути на Зеленського, щоб той пішов на територіальні поступки для досягнення угоди, зазначили співрозмовники.

Як повідомлялося, Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Також відомо, що у понеділок Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".