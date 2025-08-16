СМИ: Зеленский в Вашингтоне попытается прояснить суть предложений Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон в понедельник попытается добиться от своего американского коллеги Дональда Трампа объяснений относительно его предложений.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника, пишет "Европейская правда".

Как отметил собеседник издания, украинская сторона не понимает, почему Трамп внезапно отказался от требования о прекращении огня перед началом мирных переговоров.

К тому же в Киеве пока нет четкого представления о том, какие гарантии безопасности могут предоставить Украине партнеры по НАТО.

По данным агентства Bloomberg, кремлевский правитель Владимир Путин требует от украинской стороны уступить контроль над всей территорией Донбасса.

Россия же взамен откажется от претензий на части Запорожской и Херсонской областей, которые она сейчас не контролирует, фактически заморозив там линию фронта.

Как сообщалось, Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

