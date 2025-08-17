Лідери Північно-Балтійської вісімки заявили про підтримку України після саміту на Алясці

Лідери держав Північно-Балтійської вісімки заявили, що очільнику Кремля Владіміру Путіну "не можна довіряти", а також запевнили у своїй підтримці України.

Про це йдеться в спільній заяві лідерів країн, пише "Європейська правда".

У своїй заяві лідери держав Північно-Балтійської вісімки наголосили, що залишаються "непохитними у своїй підтримці України та зусиль, зокрема президента Трампа, спрямованих на припинення агресивної війни Росії проти України".

"Для досягнення справедливого і тривалого миру наступний крок має бути зроблений разом з Україною. Тільки Україна може приймати рішення щодо свого майбутнього. Ніяких рішень щодо України без України, і ніяких рішень щодо Європи без Європи", – акцентували вони.

Країни-підписанти зауважили: "досвід показує, що Путіну не можна довіряти".

"В кінцевому рахунку, саме Росія несе відповідальність за припинення своїх грубих порушень міжнародного права. Агресія та імперські амбіції Росії є основними причинами цієї війни", – наголосили вони.

Лідери восьми країн зазначили, що для досягнення справедливого і тривалого миру необхідне припинення вогню, а також надійні гарантії безпеки для України.

"Мирна угода потребує твердих і конкретних зобов’язань трансатлантичних партнерів щодо захисту України від будь-якої агресії в майбутньому. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові брати участь у гарантіях безпеки. Не слід накладати жодних обмежень на збройні сили України або на її співпрацю з іншими країнами. Росія не має права вето на шлях України до ЄС і НАТО", – акцентували вони.

Також країни озвучили вимогу до РФ, аби та негайно повернула дітей, викрадених з окупованих територій, а також військовополонених і цивільних ув’язнених.

Вони наголосили на тому, що продовжать озброювати Україну та посилювати оборону Європи, щоб запобігти подальшій агресії Росії.

"Доки Росія продовжуватиме вбивати, ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на військову економіку Росії. Ми твердо стоїмо на позиції незмінної підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", – підсумували вони.

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам держав Північно-Балтійської вісімки за підтримку.

"Всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру. Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію", – заявив він.

Як повідомлялося, Трамп заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Також відомо, що у понеділок, 18 липня, Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".